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В Абхазии выявили пять новых случаев COVID-19
Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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353
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коронавирус covid-19, воз, абхазия

В Абхазии выявили пять новых случаев COVID-19

10:49 24.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
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Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у пяти человек. Это лица из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений, имевших контакты с инфицированными коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Все зараженные являются бессимптомными носителями инфекции, у них заболевание протекает в легкой форме.
"Обследование всех контактных лиц продолжается", - уточнили в оперштабе.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 44, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
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Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАбхазия
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