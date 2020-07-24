В Абхазии выявили пять новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у пяти человек. Это лица из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений, имевших контакты с инфицированными коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.