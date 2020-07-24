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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 8444 человека вылечились от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8444 человека после COVID-19, всего выздоровели 588 774, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки 8444 человека вылечились от COVID-19

10:49 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8444 человека после COVID-19, всего выздоровели 588 774, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8444 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 588 774", - говорится в сообщении.
В частности, 469 человек выписаны в Ямало-Ненецком автономном округе, 462 человека выписаны в Москве, 451 - в в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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