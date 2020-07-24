В ФОМС оценили уровень частной медицины

"И вы видите, что темпы прироста достаточно значительные. Если мы с 2007 году имели всего 253 частных медицинских организаций в системе, то сегодня у нас заявились на участие в 2020 году 3 309 частных медицинских организаций. Если говорить по количеству частных медицинских организаций в общем объеме, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, то это 35,9% по сравнению с 2,2% в 2007 году", - сказала Чернякова.