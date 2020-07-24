https://ria.ru/20200724/1574843699.html
В ФОМС оценили уровень частной медицины
Присутствие частных медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования в 2020 году достигло почти 36%, увеличив присутствие с 2,2% в 2007... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:49
2020-07-24T10:49
елена чернякова
здоровье - общество
госдума рф
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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елена чернякова, здоровье - общество, госдума рф
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Присутствие частных медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования в 2020 году достигло почти 36%, увеличив присутствие с 2,2% в 2007 году, сообщила председатель ФОМС Елена Чернякова
в ходе круглого стола комитета Госдумы
по охране здоровья, посвящённого частной медицине.
В ходе своего выступления Чернякова представила статистику по приходу частных медицинских организаций в систему обязательного медицинского страхования.
"И вы видите, что темпы прироста достаточно значительные. Если мы с 2007 году имели всего 253 частных медицинских организаций в системе, то сегодня у нас заявились на участие в 2020 году 3 309 частных медицинских организаций. Если говорить по количеству частных медицинских организаций в общем объеме, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, то это 35,9% по сравнению с 2,2% в 2007 году", - сказала Чернякова.
По ее словам, запланированный объем средств, выделенных на оказание ОМС
в системе частной медицине, в 2020 году составляет 148,5 миллиарда рублей, что в общем объеме составляет 8%. В 2007 году объем составлял 1,2%.
Кроме того, она сообщила, что в 2012 году частная медицина в ОМС присутствовала только в 14 субъектах России. В 2020 году она присутствует уже 84 субъектах, кроме Чукотки и Байконура.