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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574843536.html
В Москве выявили 645 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 645, Свердловской области - 248, Ханты-Мансийском автономном округе - 196, сообщили журналистам РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
севастополь
общество
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ханты-мансийский автономный округ
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, севастополь, общество

В Москве выявили 645 новых случаев COVID-19

10:47 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 645, Свердловской области - 248, Ханты-Мансийском автономном округе - 196, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва (645), 2. Свердловская область (248), 3. Ханты-Мансийский АО (196)", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Севастополе - шесть, Еврейской автономной области - два, Ненецком автономном округе - один.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваСевастопольОбщество
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