В России выявили 5811 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число случаев Число случаев COVID-19 в России превысило 800 тысяч, увеличившись на 5811 за сутки, сообщили в оперативном штабе.

Скончались 154 человека, выписались 8444.

Больше всего новых пациентов в Москве (645), Свердловской области (248) и Ханты-Мансийском автономном округе (196). Наименьший прирост продемонстрировали Севастополь (шесть), Еврейская автономная область (два) и Ненецкий автономный округ (один).

У четверти инфицированных нет клинических проявлений, то есть болезнь протекает без симптомов.

Накануне сообщалось о 5848 новых случаях и 147 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 800 849 заражений, 588 774 человек уже поправились, 13 046 умерли.