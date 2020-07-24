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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 5811 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России превысило 800 тысяч, увеличившись на 5811 за сутки, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5811 новых случаев коронавируса

10:47 24.07.2020 (обновлено: 11:54 24.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России превысило 800 тысяч, увеличившись на 5811 за сутки, сообщили в оперативном штабе.
Скончались 154 человека, выписались 8444.
Больше всего новых пациентов в Москве (645), Свердловской области (248) и Ханты-Мансийском автономном округе (196). Наименьший прирост продемонстрировали Севастополь (шесть), Еврейская автономная область (два) и Ненецкий автономный округ (один).
У четверти инфицированных нет клинических проявлений, то есть болезнь протекает без симптомов.
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Накануне сообщалось о 5848 новых случаях и 147 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 800 849 заражений, 588 774 человек уже поправились, 13 046 умерли.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 15 миллионов больных COVID-19, около 619 тысяч погибли. Максимальное число больных, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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