В России выявили 5811 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России превысило 800 тысяч, увеличившись на 5811 за сутки, сообщили в оперативном штабе.
Скончались 154 человека, выписались 8444.
Больше всего новых пациентов в Москве (645), Свердловской области (248) и Ханты-Мансийском автономном округе (196). Наименьший прирост продемонстрировали Севастополь (шесть), Еврейская автономная область (два) и Ненецкий автономный округ (один).
У четверти инфицированных нет клинических проявлений, то есть болезнь протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 5848 новых случаях и 147 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 800 849 заражений, 588 774 человек уже поправились, 13 046 умерли.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 15 миллионов больных COVID-19, около 619 тысяч погибли. Максимальное число больных, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.