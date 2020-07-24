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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574843466.html
Далай-лама: узость мышления и большое количество желаний ведут к унынию
Чтобы справится с унынием, нужно составлять более цельную картину мира, для этого следует опираться как на западное, так и на традиционное индийское... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:47
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм

Далай-лама: узость мышления и большое количество желаний ведут к унынию

10:47 24.07.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Чтобы справится с унынием, нужно составлять более цельную картину мира, для этого следует опираться как на западное, так и на традиционное индийское образование, считает Далай-лама XIV.
Лидер тибетского буддизма произнес речь о сострадании во врачебной практике на встрече с членами Глобальной ассоциации врачей индийского происхождения (GAPIO), Исследователей йоги при Институте последипломного медицинского образования и исследований (PGIMER) и членов Индийской ассоциации йоги. Видеозапись встречи размещена на официальном сайте Далай-ламы.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
Вчера, 01:51Религия и мировоззрение
Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
"Если у нас узкое мышление, однобокие представления и слушком много желаний, то очень велики шансы утратить надежду и впасть в уныние. Если мы будем думать шире, составлять более целостную картину происходящего, то сможем справиться с чувством безнадежности", - сказал Далай-лама.
В таких практиках он призвал опираться не только на современное западное образование, ориентированное на материальные ценности, но и одновременно на древнюю индийскую традицию, "которая рассказывает о сознании и уме". Тогда, по словам Далай-ламы, "вы не будете терять уверенность в себе и надежду так уж легко".
Ранее Далай-лама XIV призвал заботиться о "покое ума", чтобы добиться физического здоровья.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Буддизм
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