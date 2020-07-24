https://ria.ru/20200724/1574843466.html
Далай-лама: узость мышления и большое количество желаний ведут к унынию
Чтобы справится с унынием, нужно составлять более цельную картину мира, для этого следует опираться как на западное, так и на традиционное индийское... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:47
2020-07-24T10:47
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6dc4f437e421b1c2ef41301abd8d0131.jpg
https://ria.ru/20200724/1574830428.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6dc4f437e421b1c2ef41301abd8d0131.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bea41a532dca8eb016742d5b8ee670a3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_6d8b63ab1021173baf1fa21cefa4ac9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Чтобы справится с унынием, нужно составлять более цельную картину мира, для этого следует опираться как на западное, так и на традиционное индийское образование, считает Далай-лама XIV.
Лидер тибетского буддизма произнес речь о сострадании во врачебной практике на встрече с членами Глобальной ассоциации врачей индийского происхождения (GAPIO), Исследователей йоги при Институте последипломного медицинского образования и исследований (PGIMER) и членов Индийской ассоциации йоги. Видеозапись встречи размещена на официальном сайте Далай-ламы.
"Если у нас узкое мышление, однобокие представления и слушком много желаний, то очень велики шансы утратить надежду и впасть в уныние. Если мы будем думать шире, составлять более целостную картину происходящего, то сможем справиться с чувством безнадежности", - сказал Далай-лама.
В таких практиках он призвал опираться не только на современное западное образование, ориентированное на материальные ценности, но и одновременно на древнюю индийскую традицию, "которая рассказывает о сознании и уме". Тогда, по словам Далай-ламы, "вы не будете терять уверенность в себе и надежду так уж легко".
Ранее Далай-лама XIV призвал заботиться о "покое ума", чтобы добиться физического здоровья.