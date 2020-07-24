Далай-лама: узость мышления и большое количество желаний ведут к унынию

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Чтобы справится с унынием, нужно составлять более цельную картину мира, для этого следует опираться как на западное, так и на традиционное индийское образование, считает Далай-лама XIV.

Лидер тибетского буддизма произнес речь о сострадании во врачебной практике на встрече с членами Глобальной ассоциации врачей индийского происхождения (GAPIO), Исследователей йоги при Институте последипломного медицинского образования и исследований (PGIMER) и членов Индийской ассоциации йоги. Видеозапись встречи размещена на официальном сайте Далай-ламы.

"Если у нас узкое мышление, однобокие представления и слушком много желаний, то очень велики шансы утратить надежду и впасть в уныние. Если мы будем думать шире, составлять более целостную картину происходящего, то сможем справиться с чувством безнадежности", - сказал Далай-лама.

В таких практиках он призвал опираться не только на современное западное образование, ориентированное на материальные ценности, но и одновременно на древнюю индийскую традицию, "которая рассказывает о сознании и уме". Тогда, по словам Далай-ламы, "вы не будете терять уверенность в себе и надежду так уж легко".