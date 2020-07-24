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Противостояние между США и Китаем создает угрозу миру, заявил Косачев
Противостояние между США и Китаем, инициированное Вашингтоном по надуманным и политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы миру и безопасности,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:44
обострение отношений сша и китая
майк помпео
константин косачев
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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353
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обострение отношений сша и китая, майк помпео, константин косачев, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Противостояние между США и Китаем создает угрозу миру, заявил Косачев

10:44 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Противостояние между США и Китаем, инициированное Вашингтоном по надуманным и политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы миру и безопасности, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил создать альянс против Китая.
"Судя по всему, (президент США Дональд) Трамп и его команда пытаются вернуть себе лидерство в президентской гонке за счёт максимальной эскалации напряжённости в отношениях с Китаем", - отметил сенатор.
По его словам, хороших новостей в этом совершенно точно нет, "если только не считать за таковую косвенное признание администрацией Трампа бесперспективности разыгрывания в аналогичных целях российской карты".
"Противостояние между США и Китаем, инициированное Вашингтоном по надуманным и явно политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы международному миру и безопасности", - подчеркнул Косачев.
Разумеется, России ни при каких обстоятельствах "не следует втягиваться в эту конфронтацию, тем более на американской стороне", сказал политик.
Это исключительно их выборы, им этими выборами и заниматься, заключил Косачев.
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Обострение отношений США и КитаяМайк ПомпеоКонстантин КосачевКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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