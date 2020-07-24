https://ria.ru/20200724/1574843247.html
Противостояние между США и Китаем создает угрозу миру, заявил Косачев
Противостояние между США и Китаем, инициированное Вашингтоном по надуманным и политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы миру и безопасности,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:44
2020-07-24T10:44
обострение отношений сша и китая
майк помпео
константин косачев
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574833457.html
китай
вашингтон (город)
сша
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1400x0_80_0_0_6be1039b97fe9d2635cc93e587f9e9e5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение отношений сша и китая, майк помпео, константин косачев, китай, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Противостояние между США
и Китаем
, инициированное Вашингтоном
по надуманным и политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы миру и безопасности, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео
предложил создать альянс против Китая.
"Судя по всему, (президент США Дональд) Трамп и его команда пытаются вернуть себе лидерство в президентской гонке за счёт максимальной эскалации напряжённости в отношениях с Китаем", - отметил сенатор.
По его словам, хороших новостей в этом совершенно точно нет, "если только не считать за таковую косвенное признание администрацией Трампа бесперспективности разыгрывания в аналогичных целях российской карты".
"Противостояние между США и Китаем, инициированное Вашингтоном по надуманным и явно политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы международному миру и безопасности", - подчеркнул Косачев.
Разумеется, России ни при каких обстоятельствах "не следует втягиваться в эту конфронтацию, тем более на американской стороне", сказал политик.
Это исключительно их выборы, им этими выборами и заниматься, заключил Косачев.