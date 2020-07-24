Противостояние между США и Китаем создает угрозу миру, заявил Косачев

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Противостояние между Противостояние между США Китаем , инициированное Вашингтоном по надуманным и политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы миру и безопасности, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил создать альянс против Китая.

"Судя по всему, (президент США Дональд) Трамп и его команда пытаются вернуть себе лидерство в президентской гонке за счёт максимальной эскалации напряжённости в отношениях с Китаем", - отметил сенатор.

По его словам, хороших новостей в этом совершенно точно нет, "если только не считать за таковую косвенное признание администрацией Трампа бесперспективности разыгрывания в аналогичных целях российской карты".

"Противостояние между США и Китаем, инициированное Вашингтоном по надуманным и явно политизированным мотивам, создаёт дополнительные угрозы международному миру и безопасности", - подчеркнул Косачев.

Разумеется, России ни при каких обстоятельствах "не следует втягиваться в эту конфронтацию, тем более на американской стороне", сказал политик.