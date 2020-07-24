Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым добивается статуса потерпевшей

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Гражданская жена погибшего в ДТП с артистом Гражданская жена погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Сергея Захарова пожаловалась в суд на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Ефремова Эльман Пашаев

"Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина обратилась, если я не ошибаюсь, в Тверской суд Москвы с жалобой в рамках 125-й статьи УПК на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей", - рассказал адвокат.

Защита Ефремова со своей стороны заявляет, что "такого понятия в законе, как гражданская жена, нет, соответственно непризнание ее потерпевшей нам кажется законным и обоснованным".

"Понимаете, идет вот эта борьба за деньги, за компенсацию", - полагает Пашаев.

В то же время адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский не знает, действительно ли такая жалоба подавалась: "Я не в курсе".

"Но могу сказать, что всю жизнь боролся за то, чтобы гражданские супруги в рамках таких дел признавались потерпевшими. Все-таки это не чужой Захарову человек, а фактически жена, с которой они долгое время были вместе", - отметил защитник в беседе с РИА Новости.

Однако "есть большая вероятность", что следствие откажется признавать ее потерпевшей, констатировал адвокат.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.