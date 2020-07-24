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Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым добивается статуса потерпевшей
Гражданская жена погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Сергея Захарова пожаловалась в суд на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:43
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Вот поэтому, если вы хоть чуть-чуть уважаете того с кем живёте, поставьте этот штамп себе в паспорт.
26
А по закону- нет. Закон превыше всего. У него есть офиц. жена. С сожительницей, если вел совместное хозяйство, может подать суд на раздел этого хоз. и все.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069682_0:91:2021:1228_1400x0_80_0_0_90272800e834f8aa38888883867e7c68.jpg
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым добивается статуса потерпевшей

10:43 24.07.2020
54733
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Гражданская жена погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Сергея Захарова пожаловалась в суд на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
"Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина обратилась, если я не ошибаюсь, в Тверской суд Москвы с жалобой в рамках 125-й статьи УПК на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей", - рассказал адвокат.
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Защита Ефремова со своей стороны заявляет, что "такого понятия в законе, как гражданская жена, нет, соответственно непризнание ее потерпевшей нам кажется законным и обоснованным".
"Понимаете, идет вот эта борьба за деньги, за компенсацию", - полагает Пашаев.
В то же время адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский не знает, действительно ли такая жалоба подавалась: "Я не в курсе".
"Но могу сказать, что всю жизнь боролся за то, чтобы гражданские супруги в рамках таких дел признавались потерпевшими. Все-таки это не чужой Захарову человек, а фактически жена, с которой они долгое время были вместе", - отметил защитник в беседе с РИА Новости.
Однако "есть большая вероятность", что следствие откажется признавать ее потерпевшей, констатировал адвокат.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
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Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
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Обсудить 10
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Вот поэтому, если вы хоть чуть-чуть уважаете того с кем живёте, поставьте этот штамп себе в паспорт.
24 июля, 10:51
BBoris
2300003
А по закону- нет. Закон превыше всего. У него есть офиц. жена. С сожительницей, если вел совместное хозяйство, может подать суд на раздел этого хоз. и все.
24 июля, 12:15
yyvyro2017
600103
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