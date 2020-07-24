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Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев решил уехать из краевой столицы на выходные. Об этом он рассказал в Instagram. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:58
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
политика
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трус
50
Он же выполняет должностные обязанности. Пока в Хабаровске смутьяны голову напрягают, крича антироссийские лозунги, он на месте будет знакомиться с уверенным ему хозяйством.
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27
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, общество, политика

Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные

10:42 24.07.2020 (обновлено: 10:58 24.07.2020)
7341
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
© РИА Новости / Викентий Барковский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев решил уехать из краевой столицы на выходные. Об этом он рассказал в Instagram.

"На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз", — сказал Дегтярев.

Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо Сергея Фургала. Бывшего главу региона заподозрили в причастности к убийствам в 2000-х годах, в начале июля его задержали и арестовали, сейчас он находится в Лефортово.
После задержания губернатора в городе начались митинги, они проходят каждый день, а в выходные — дважды в день. Дегтярев ранее заявлял, что не будет общаться с протестующими.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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2211311160
Обсудить 27
Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайОбществоПолитика
Популярные комментарии
трус
24 июля, 11:23
ДПДима Поповский
32100017
Он же выполняет должностные обязанности. Пока в Хабаровске смутьяны голову напрягают, крича антироссийские лозунги, он на месте будет знакомиться с уверенным ему хозяйством.
24 июля, 13:37
aljoscha.g
16301117
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