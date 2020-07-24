https://ria.ru/20200724/1574842761.html
Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев решил уехать из краевой столицы на выходные. Об этом он рассказал в Instagram. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:42
2020-07-24T10:58
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
политика
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aljoscha.g
Он же выполняет должностные обязанности. Пока в Хабаровске смутьяны голову напрягают, крича антироссийские лозунги, он на месте будет знакомиться с уверенным ему хозяйством.
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хабаровский край
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, общество, политика