Детгярев уедет из Хабаровска "в глубинку" на выходные

"На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз", — сказал Дегтярев.