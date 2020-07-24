https://ria.ru/20200724/1574842704.html
Направленное Путину приглашение посетить Индонезию в силе, заявил посол
Направленное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Индонезию в этом году все еще в силе, несмотря на ограничения, вызванные распространением... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:42
2020-07-24T10:42
вахид суприяди (посол индонезии в москве)
джоко видодо
владимир путин
москва
джакарта
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8e4e93bb0675f665c25c234454da9be.jpg
https://ria.ru/20200724/1574841281.html
москва
джакарта
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8e4e93bb0675f665c25c234454da9be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_adaafbba20fb51caed9238dca31c233f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_505:0:2553:2048_1400x0_80_0_0_0121e9bb8962757ff80b9cb600b6b18c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вахид суприяди (посол индонезии в москве), джоко видодо, владимир путин, москва, джакарта, индонезия, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Направленное президенту России Владимиру Путину
приглашение посетить Индонезию
в этом году все еще в силе, несмотря на ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди
.
Президент РФ и глава Индонезии Джоко Видодо
собирались провести очную встречу в этом году, на ней планировалось среди прочего подписать декларацию о стратегическом сотрудничестве между Москвой
и Джакартой
. Однако пандемия коронавируса осложнила ситуацию с организацией международных мероприятий.
"Приглашение все еще действительно. Конечно, мы понимаем, что существуют некоторые перебои в связи с коронавирусом", - сказал Суприяди.
"Зависит от занятости президента Путина, конечно, и, разумеется, нам нужно оценить наличие свободного времени у нашего президента", - отметил посол Индонезии, добавив, что детали возможной поездки Путина еще не объявлены.
Ранее посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия и Индонезия полностью готовы к подписанию декларации о стратегическом партнерстве, его задерживает только COVID-19. Она уверена, что данное событие произойдет, как только для этого появится возможность.
Россия и Индонезия подошли к 70-летнему юбилею дипломатических отношений, который отмечается в этом году, с солидным багажом достижений.