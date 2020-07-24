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Направленное Путину приглашение посетить Индонезию в силе, заявил посол
Направленное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Индонезию в этом году все еще в силе, несмотря на ограничения, вызванные распространением... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:42
вахид суприяди (посол индонезии в москве)
джоко видодо
владимир путин
москва
джакарта
индонезия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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вахид суприяди (посол индонезии в москве), джоко видодо, владимир путин, москва, джакарта, индонезия, в мире

Направленное Путину приглашение посетить Индонезию в силе, заявил посол

10:42 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Направленное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Индонезию в этом году все еще в силе, несмотря на ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
Президент РФ и глава Индонезии Джоко Видодо собирались провести очную встречу в этом году, на ней планировалось среди прочего подписать декларацию о стратегическом сотрудничестве между Москвой и Джакартой. Однако пандемия коронавируса осложнила ситуацию с организацией международных мероприятий.
"Приглашение все еще действительно. Конечно, мы понимаем, что существуют некоторые перебои в связи с коронавирусом", - сказал Суприяди.
"Зависит от занятости президента Путина, конечно, и, разумеется, нам нужно оценить наличие свободного времени у нашего президента", - отметил посол Индонезии, добавив, что детали возможной поездки Путина еще не объявлены.
Ранее посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия и Индонезия полностью готовы к подписанию декларации о стратегическом партнерстве, его задерживает только COVID-19. Она уверена, что данное событие произойдет, как только для этого появится возможность.
Россия и Индонезия подошли к 70-летнему юбилею дипломатических отношений, который отмечается в этом году, с солидным багажом достижений.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Вчера, 10:29Распространение нового коронавируса
Посол надеется, что пандемия не снизит товарооборот Индонезии и России
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Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)Джоко ВидодоВладимир ПутинМоскваДжакартаИндонезияВ мире
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