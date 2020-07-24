Российские военные медики помогают бороться с COVID-19 в киргизском Оше

Так победим: как остановить коронавирус

Так победим: как остановить коронавирус

В настоящее время российские медики ознакомились с лечебно-диагностическими возможностями медицинского учреждения, проанализировали применяемую тактику лечения пациентов, совместно с киргизскими врачами провели осмотр пациентов, особое внимание уделив пациентам с тяжелой формой течения болезни, и организовали круглосуточное дежурство.