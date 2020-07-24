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Российские военные медики помогают бороться с COVID-19 в киргизском Оше
Две бригады российских медиков приступили к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в городе Ош в Киргизии, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Российские военные медики помогают бороться с COVID-19 в киргизском Оше

10:41 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Две бригады российских медиков приступили к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в городе Ош в Киргизии, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).
"Две бригады российских военных медиков перелетели на самолете Ан-26 из города Кант в город Ош в Киргизии для оказания помощи местным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и приступили к работе", - говорится в сообщении.
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В настоящее время российские медики ознакомились с лечебно-диагностическими возможностями медицинского учреждения, проанализировали применяемую тактику лечения пациентов, совместно с киргизскими врачами провели осмотр пациентов, особое внимание уделив пациентам с тяжелой формой течения болезни, и организовали круглосуточное дежурство.
Кроме того, российские врачи дали рекомендации по организации приема и распределению поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима и организации питания, уточняет ЦВО.
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Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) на аэродром "Кант" (Киргизия) доставлены медицинское имущество и шесть врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России. Четыре бригады медиков уже приступили к работе в военном госпитале в Бишкеке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЦентральный военный округОшАн-26Ил-76Московская область (Подмосковье)КиргизияОбщество
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