Российские военные медики помогают бороться с COVID-19 в киргизском Оше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Две бригады российских медиков приступили к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в городе Ош в Киргизии, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).
В настоящее время российские медики ознакомились с лечебно-диагностическими возможностями медицинского учреждения, проанализировали применяемую тактику лечения пациентов, совместно с киргизскими врачами провели осмотр пациентов, особое внимание уделив пациентам с тяжелой формой течения болезни, и организовали круглосуточное дежурство.
Кроме того, российские врачи дали рекомендации по организации приема и распределению поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима и организации питания, уточняет ЦВО.
Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) на аэродром "Кант" (Киргизия) доставлены медицинское имущество и шесть врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России. Четыре бригады медиков уже приступили к работе в военном госпитале в Бишкеке.
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