В затопленном городе на Урале построили два пешеходных моста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Два пешеходных моста построили в затопленном городе Два пешеходных моста построили в затопленном городе Нижние Серги в Свердловской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.

Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения оставались более 6,2 тысячи человек. В муниципалитете ведутся работы по ликвидации последствий стихии и восстановлению жизнедеятельности.

"Установлены два пешеходных моста по улице Жукова. Сегодня спасатели продолжат обустройство временных переходов для прохода горожан к домовладениям, попавшим в зону подтопления", - говорится в сообщении.

Идет четвертый день аварийно-восстановительных работ, всего вывезено 2265 кубометров мусора, уточнили РИА Новости в ведомстве. Спасатели расчищают дворы, подъезды и проходы к жилым домам.

Силами коммунальных служб идет восстановление дорожного полотна подтопленных участков, грейдирование и отсыпка грунтом. В четверг эти работы проводились в переулке Школьном, на улицах Свердлова и Металлургов. Холодное водоснабжение в городе полностью восстановлено, проводятся работы по восстановлению горячего водоснабжения города. Гражданам, пострадавшим в результате паводка, выплачивается материальная помощь.