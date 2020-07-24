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В затопленном городе на Урале построили два пешеходных моста
Два пешеходных моста построили в затопленном городе Нижние Серги в Свердловской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
нижние серги
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, нижние серги, происшествия

В затопленном городе на Урале построили два пешеходных моста

10:38 24.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Два пешеходных моста построили в затопленном городе Нижние Серги в Свердловской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения оставались более 6,2 тысячи человек. В муниципалитете ведутся работы по ликвидации последствий стихии и восстановлению жизнедеятельности.
Нижние Серги в Свердловской области
23 июля, 10:05
В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Свердловской области
"Установлены два пешеходных моста по улице Жукова. Сегодня спасатели продолжат обустройство временных переходов для прохода горожан к домовладениям, попавшим в зону подтопления", - говорится в сообщении.
Идет четвертый день аварийно-восстановительных работ, всего вывезено 2265 кубометров мусора, уточнили РИА Новости в ведомстве. Спасатели расчищают дворы, подъезды и проходы к жилым домам.
Силами коммунальных служб идет восстановление дорожного полотна подтопленных участков, грейдирование и отсыпка грунтом. В четверг эти работы проводились в переулке Школьном, на улицах Свердлова и Металлургов. Холодное водоснабжение в городе полностью восстановлено, проводятся работы по восстановлению горячего водоснабжения города. Гражданам, пострадавшим в результате паводка, выплачивается материальная помощь.
Организованы пункты выдачи бутилированной питьевой воды и продуктовых наборов для горожан, пострадавших из-за паводка. Мониторинг зоны подтопления и проведения аварийно-восстановительных работ осуществляется ежедневно специалистами МЧС с применением двух беспилотных летальных аппаратов. Это позволяет штабу по ликвидации последствий ЧС комплексно оценивать ход восстановительных работ, уточняет ведомство.
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
22 июля, 14:01
Пострадавшие в Нижних Сергах начнут получать выплаты с 23 июля
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьНижние СергиПроисшествия
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