В WhatsApp появится долгожданная функция

Портал пояснил, что пока эта функция находится в стадии разработки, но когда она станет доступна, то у пользователей появится специальный раздел Linked Devices ("Привязанные устройства"). В нем можно будет добавить новое устройство, там же будут отображаться все гаджеты под одной учетной записью.