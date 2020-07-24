https://ria.ru/20200724/1574842139.html
В WhatsApp появится долгожданная функция
Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно, сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:38
2020-07-24T14:41
whatsapp inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:399:2932:2048_1400x0_80_0_0_d618d116d5c53d328d4ed79845353faf.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574229915.html
Иван Охлобыстин
WhatApp- это помойка и инструмент распространения фейков и зомбирования населения на которую стоит обратить внимание спец. службам.
90
Савелий Селиванов
Это нормальное приложение) с ней можно переписываться с знакомыми людьми❤️, если кому не нравится, просто удалите и всё!
62
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:399:2932:2048_1400x0_80_0_0_d618d116d5c53d328d4ed79845353faf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d87a31d787fbc90852437bf1fb24148b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_b13b9b6addfe47dd36799c6985dbb580.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., технологии
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Мессенджер WhatsApp
даст пользователям возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно, сообщает портал WABetaInfo
.
Портал пояснил, что пока эта функция находится в стадии разработки, но когда она станет доступна, то у пользователей появится специальный раздел Linked Devices ("Привязанные устройства"). В нем можно будет добавить новое устройство, там же будут отображаться все гаджеты под одной учетной записью.
Когда именно функция станет доступна, пока неизвестно.
Ранее разработчики начали тестировать в WhatApp функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Сейчас она, по информации WABetaInfo, проходит стадию альфа-тестирования.