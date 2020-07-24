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В WhatsApp появится долгожданная функция
Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно, сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:41
whatsapp inc.
технологии
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https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574229915.html
WhatApp- это помойка и инструмент распространения фейков и зомбирования населения на которую стоит обратить внимание спец. службам.
90
Это нормальное приложение) с ней можно переписываться с знакомыми людьми❤️, если кому не нравится, просто удалите и всё!
62
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:399:2932:2048_1400x0_80_0_0_d618d116d5c53d328d4ed79845353faf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d87a31d787fbc90852437bf1fb24148b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., технологии

В WhatsApp появится долгожданная функция

10:38 24.07.2020 (обновлено: 14:41 24.07.2020)
80486
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно, сообщает портал WABetaInfo.
Портал пояснил, что пока эта функция находится в стадии разработки, но когда она станет доступна, то у пользователей появится специальный раздел Linked Devices ("Привязанные устройства"). В нем можно будет добавить новое устройство, там же будут отображаться все гаджеты под одной учетной записью.
Когда именно функция станет доступна, пока неизвестно.
Ранее разработчики начали тестировать в WhatApp функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Сейчас она, по информации WABetaInfo, проходит стадию альфа-тестирования.
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WhatsApp Inc.Технологии
Популярные комментарии
WhatApp- это помойка и инструмент распространения фейков и зомбирования населения на которую стоит обратить внимание спец. службам.
24 июля, 11:05
Иван Охлобыстин
28730448
Это нормальное приложение) с ней можно переписываться с знакомыми людьми❤️, если кому не нравится, просто удалите и всё!
24 июля, 12:14
Савелий Селиванов
5021126
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