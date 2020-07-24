Мурашко: в России не отказали в медпомощи ни одному пациенту с COVID-19

"Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования, не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо места в реанимации", - сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.