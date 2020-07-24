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Мурашко: в России не отказали в медпомощи ни одному пациенту с COVID-19
За время пандемии в России не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с коронавирусом, дефицита реанимационного оборудования также не было, заявил... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко: в России не отказали в медпомощи ни одному пациенту с COVID-19

10:36 24.07.2020 (обновлено: 10:44 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За время пандемии в России не было ни одного случая отказа в медпомощи пациентам с коронавирусом, дефицита реанимационного оборудования также не было, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования, не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо места в реанимации", - сказал Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Мурашко уточнил, что на сегодняшний день в России идет работа над 8-й версией методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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