В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 164

"По состоянию на 24 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 164 положительных теста на COVID-19. Из общего количества… выздоровели 107, еще 55 человек продолжают лечиться - 24 стационарно и 31 - амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая", - говорится в сообщении.