https://ria.ru/20200724/1574841972.html
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 164
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 164, из них два летальных, сообщила в пятницу... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:35
2020-07-24T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 164, из них два летальных, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 24 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 164 положительных теста на COVID-19. Из общего количества… выздоровели 107, еще 55 человек продолжают лечиться - 24 стационарно и 31 - амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, под контролем медиков находятся более 180 пограничников, которые общались с больными.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 62 823 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 571 человек, выздоровели 34 886 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.