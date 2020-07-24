Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574841972.html
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 164
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 164, из них два летальных, сообщила в пятницу... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/62/1562526293_0:153:3049:1868_1400x0_80_0_0_16ca937eb0299893acc5e455aada4f0c.jpg
https://ria.ru/20200722/1574709913.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/62/1562526293_0:153:3049:1868_1400x0_80_0_0_16ca937eb0299893acc5e455aada4f0c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/62/1562526293_131:0:2860:2047_1400x0_80_0_0_fb5d72506c68bd28a62b4657b57a170a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/62/1562526293_472:0:2519:2047_1400x0_80_0_0_6833b099f29e595882d2aba842a4f51c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 164

10:35 24.07.2020
145
© РИА Новости / СтрингерУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Стрингер
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 164, из них два летальных, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 24 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 164 положительных теста на COVID-19. Из общего количества… выздоровели 107, еще 55 человек продолжают лечиться - 24 стационарно и 31 - амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая", - говорится в сообщении.
Контейнеры на международном грузовом терминале
22 июля, 12:49
Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
По данным пресс-службы, под контролем медиков находятся более 180 пограничников, которые общались с больными.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 62 823 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 571 человек, выздоровели 34 886 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
310000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Львица в подмосковном центре передержки животных
Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными
Работа скорой помощи
Мурашко: в России не отказали в медпомощи ни одному пациенту с COVID-19
Скорая помощь в Южной Корее
В Южной Корее госпитализировали российских моряков с COVID-19
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
В затопленном городе на Урале построили два пешеходных моста
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Фельдшер скорой медицинской помощи
В Крыму число жертв коронавируса выросло до 14
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт рассказал, как Зеленский пытается обойти минские соглашения
Статуя Фемиды у здания Верховного суда РФ
Сенаторы назначили нового зампреда Верховного суда
Тест на коронавирус
Российские военные медики помогают бороться с COVID-19 в киргизском Оше
Константин Косачев
Противостояние между США и Китаем создает угрозу миру, заявил Косачев
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появится долгожданная функция
Президент РФ Владимир Путин
Направленное Путину приглашение посетить Индонезию в силе, заявил посол
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 62 823
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Индонезия надеется приобрести у России вакцину от COVID-19
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России выявили 5811 новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния