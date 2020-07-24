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Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными
Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их мясом, а также импорт диких животных, частей их туш и мяса в страну. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:34
нгуен суан фук
вьетнам
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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нгуен суан фук, вьетнам, в мире

Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

10:34 24.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛьвица в подмосковном центре передержки животных
Львица в подмосковном центре передержки животных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их мясом, а также импорт диких животных, частей их туш и мяса в страну.
Директиву о запрете торговли и импорта и срочных мерах по борьбе с нелегальной торговлей мясом диких животных подписал в четверг вечером премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, сообщает интернет-портал правительства страны.
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Документ подтверждает решимость правительства Вьетнама бороться с нелегальным оборотом и употреблением в пищу мяса диких животных, говорится в сообщении.
Директива запрещает всем гражданам Вьетнама, в особенности партийным и государственным служащим и их родственникам, нелегальную охоту и убийство диких животных, торговлю дикими животными или их мясом, и хранение мяса диких животных, пишет правительственный портал.
Меры по ужесточению контроля за охотой и оборотом диких животных и их мяса, разработанные в качестве первого шага к всеобщему запрету, были приняты правительством и стали обязательными для всех местных административных органов страны еще в феврале, уточняется в сообщении.
В связи с выходом директивы правительство дало указания соответствующим ведомствам внести необходимые изменения в действующие законы и подзаконные акты, касающиеся дикой природы, сообщает портал.
Международная неправительственная организация Freeland, борющаяся с нелегальным трафиком диких животных и частей туш диких животных, приветствовала решение правительства Вьетнама, "как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии COVID-19".
"Вьетнам следует поздравить с официальным признанием того факта, что COVID-19 и другие пандемии связаны с торговлей дикими животными и мясом диких животных, как и того, что эта торговля должна быть запрещена, как угроза безопасности общественного здоровья в международном масштабе", - заявил в пятницу Стивен Галстер, председатель организации, штаб-квартира которой находится в Бангкоке. Его слова приводит пресс-служба Freeland.
"Законодатели – ключ к разрешению нынешнего кризиса. Правда жизни о пандемии и торговле дикими животными состоит в том, что этот страшный кризис может быть серьезно облегчен росчерком пера. Мы надеемся, что и другие страны последуют примеру Вьетнама, запретив коммерческий оборот диких животных и мяса диких животных в интересах жизни на всей Земле", - добавил он.
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