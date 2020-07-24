Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их мясом, а также импорт диких животных, частей их туш и мяса в страну.

Директиву о запрете торговли и импорта и срочных мерах по борьбе с нелегальной торговлей мясом диких животных подписал в четверг вечером премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук , сообщает интернет-портал правительства страны.

Документ подтверждает решимость правительства Вьетнама бороться с нелегальным оборотом и употреблением в пищу мяса диких животных, говорится в сообщении.

Директива запрещает всем гражданам Вьетнама, в особенности партийным и государственным служащим и их родственникам, нелегальную охоту и убийство диких животных, торговлю дикими животными или их мясом, и хранение мяса диких животных, пишет правительственный портал.

Меры по ужесточению контроля за охотой и оборотом диких животных и их мяса, разработанные в качестве первого шага к всеобщему запрету, были приняты правительством и стали обязательными для всех местных административных органов страны еще в феврале, уточняется в сообщении.

В связи с выходом директивы правительство дало указания соответствующим ведомствам внести необходимые изменения в действующие законы и подзаконные акты, касающиеся дикой природы, сообщает портал.

Международная неправительственная организация Freeland, борющаяся с нелегальным трафиком диких животных и частей туш диких животных, приветствовала решение правительства Вьетнама, "как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии COVID-19 ".

"Вьетнам следует поздравить с официальным признанием того факта, что COVID-19 и другие пандемии связаны с торговлей дикими животными и мясом диких животных, как и того, что эта торговля должна быть запрещена, как угроза безопасности общественного здоровья в международном масштабе", - заявил в пятницу Стивен Галстер, председатель организации, штаб-квартира которой находится в Бангкоке. Его слова приводит пресс-служба Freeland