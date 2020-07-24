https://ria.ru/20200724/1574841645.html
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Владимирской области объявили о продлении до 9 августа введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:33
2020-07-24T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимирская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости.
Власти Владимирской области
объявили о продлении до 9 августа введенного из-за распространения коронавируса
режима самоизоляции для людей старше 65 лет.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции. С 29 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет был продлен до 12 июля, а затем - до 26 июля.
"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 9 августа в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в сообщении.
Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина и аптеки.
Во Владимирской области зарегистрировано 5402 случая COVID-19. Выздоровели после COVID-19 в регионе 4889 пациентов, умерли 118.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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