Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Власти Власти Владимирской области объявили о продлении до 9 августа введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции. С 29 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет был продлен до 12 июля, а затем - до 26 июля.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 9 августа в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в сообщении.

Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина и аптеки.

Во Владимирской области зарегистрировано 5402 случая COVID-19. Выздоровели после COVID-19 в регионе 4889 пациентов, умерли 118.