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Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Владимирской области объявили о продлении до 9 августа введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:33
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РИА Новости
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353
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Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

10:33 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 9 августа введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции. С 29 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет был продлен до 12 июля, а затем - до 26 июля.
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"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 9 августа в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в сообщении.
Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина и аптеки.
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Во Владимирской области зарегистрировано 5402 случая COVID-19. Выздоровели после COVID-19 в регионе 4889 пациентов, умерли 118.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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