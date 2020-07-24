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В Южной Корее госпитализировали российских моряков с COVID-19
Российские моряки с судна "Петр Первый", заразившиеся коронавирусом, будут госпитализированы в специализированный медцентр Пусана в Южной Корее, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
пусан
в мире
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коронавирус covid-19, южная корея, пусан, в мире

В Южной Корее госпитализировали российских моряков с COVID-19

10:32 24.07.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь в Южной Корее
Скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские моряки с судна "Петр Первый", заразившиеся коронавирусом, будут госпитализированы в специализированный медцентр Пусана в Южной Корее, сообщает генконсульство РФ.

"В связи с появившейся информацией о новых 32 случаях инфицирования коронавирусом российских моряков на судне "Петр Первый" Генеральное консульство имеет сообщить следующее. Все заболевшие сегодня, 24 июля, должны быть госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана, у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное. По свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее (результаты были отрицательными)", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

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Генконсульство поддерживает постоянный контакт с капитаном судна и местными компетентными службами.
"В связи с тем, что источник распространения вируса по-прежнему достоверно не выявлен (несколькими днями ранее COVID-19 заболел один из участвовавших в ремонте судна корейских рабочих), генеральное консульство настоятельно рекомендует тем, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами или экипажами судов, а также самим членам экипажей с особой тщательностью соблюдать известные меры профилактики коронавирусной инфекции (использование масок, мытье и дезинфекция рук, осмотрительное посещение мест массового скопления людей и т.д.)", - говорится в сообщении.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяПусанВ мире
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