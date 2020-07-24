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Посол надеется, что пандемия не снизит товарооборот Индонезии и России
Посол Индонезии в России надеется, что пандемия коронавирусной инфекции не снизит товарооборот двух стран. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:29
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Посол надеется, что пандемия не снизит товарооборот Индонезии и России

10:29 24.07.2020
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© Фото предоставлено посольством Республики Индонезии в МосквеЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
© Фото предоставлено посольством Республики Индонезии в Москве
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Посол Индонезии в России надеется, что пандемия коронавирусной инфекции не снизит товарооборот двух стран.
"Если бы мы могли достичь уровня (товарооборота – ред.) в 2,4 миллиарда долларов, это было бы замечательно. В прошлом году он достигал 2,45 миллиарда", - отметил Суприяди.
Суприяди подчеркнул, что Джакарта стремится к активному сотрудничеству с Москвой в нескольких сферах.
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"Во-первых, сотрудничество в рамках (разработки – ред.) вакцины (от COVID-19 – ред.) и обмена опытом в сфере медицины. Во-вторых, укрепление сотрудничества посредством различных механизмов АСЕАН. И в-третьих, способы, в рамках которых АСЕАН и, в частности, Россия, могут вместе работать в сфере восстановления экономики", - заявил Суприяди.
Он отметил, что в настоящий момент ведется работа над подробным стратегическим документом, который определит развитие сотрудничества между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в течение ближайших пяти лет. В состав ассоциации входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.
Посол также отметил сотрудничество между Москвой и Джакартой во время пандемии, выделив урегулирование вопроса репатриации граждан.
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"Безусловно, мы очень благодарны России за осуществление полетов на Бали и репатриацию наших граждан", - подчеркнул посол. Он поблагодарил МИД России за помощь в прояснении вопроса относительно статуса виз граждан Индонезии, пребывавших в России.
Суприяди добавил, что в вопросе репатриации сыграла роль эффективная коммуникация между различными сторонами. "У нас была очень эффективная коммуникация с министерством иностранных дел, посольством в Джакарте, а также с "Аэрофлотом", - подчеркнул посол.
В марте "Аэрофлот" организовал рейс на Бали для вывоза россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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