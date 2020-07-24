https://ria.ru/20200724/1574841281.html
Посол надеется, что пандемия не снизит товарооборот Индонезии и России
Посол Индонезии в России надеется, что пандемия коронавирусной инфекции не снизит товарооборот двух стран. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:29
2020-07-24T10:29
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джакарта
лаос
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мьянма
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Посол Индонезии
в России надеется, что пандемия коронавирусной инфекции не снизит товарооборот двух стран.
"Если бы мы могли достичь уровня (товарооборота – ред.) в 2,4 миллиарда долларов, это было бы замечательно. В прошлом году он достигал 2,45 миллиарда", - отметил Суприяди.
Суприяди подчеркнул, что Джакарта
стремится к активному сотрудничеству с Москвой
в нескольких сферах.
"Во-первых, сотрудничество в рамках (разработки – ред.) вакцины (от COVID-19 – ред.) и обмена опытом в сфере медицины. Во-вторых, укрепление сотрудничества посредством различных механизмов АСЕАН. И в-третьих, способы, в рамках которых АСЕАН и, в частности, Россия, могут вместе работать в сфере восстановления экономики", - заявил Суприяди.
Он отметил, что в настоящий момент ведется работа над подробным стратегическим документом, который определит развитие сотрудничества между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) в течение ближайших пяти лет. В состав ассоциации входят Таиланд
, Индонезия, Малайзия
, Филиппины
, Сингапур
, Бруней
, Лаос
, Вьетнам
, Камбоджа
и Мьянма
.
Посол также отметил сотрудничество между Москвой и Джакартой во время пандемии, выделив урегулирование вопроса репатриации граждан.
"Безусловно, мы очень благодарны России за осуществление полетов на Бали и репатриацию наших граждан", - подчеркнул посол. Он поблагодарил МИД России за помощь в прояснении вопроса относительно статуса виз граждан Индонезии, пребывавших в России.
Суприяди добавил, что в вопросе репатриации сыграла роль эффективная коммуникация между различными сторонами. "У нас была очень эффективная коммуникация с министерством иностранных дел, посольством в Джакарте, а также с "Аэрофлотом
", - подчеркнул посол.
В марте "Аэрофлот" организовал рейс на Бали для вывоза россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.