https://ria.ru/20200724/1574841164.html
Уровень летальности от коронавируса в России составил 1,62%
Летальность от коронавируса в России составила 1,62 процента — это один из самых низких показателей в мире, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:27
2020-07-24T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Летальность от коронавируса в России составила 1,62 процента — это один из самых низких показателей в мире, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
на совещании с коллегами из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Но нам дорога каждая жизнь, поэтому специалисты-медики работают в круглосуточном режиме", — добавил он.
Министр отметил, что почти полтора миллиона медицинских работников прошли обучение по оказанию помощи больным COVID-19.
При этом, подчеркнул он, за время пандемии не было ни одного случая отказа в медпомощи больным коронавирусом из-за дефицита коек либо мест в реанимации.
За короткий промежуток времени в России разработали вакцины, которые сейчас находятся на разных стадиях клинических испытаний, продолжил Мурашко.
"Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации, в первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия", — заключил он, добавив, что сейчас Минздрав работает над восьмой версией методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.
По последним данным ВОЗ
, в мире насчитывается более 15 миллионов заразившихся коронавирусом, 619 тысяч из них умерли. В России число инфицированных превысило 800 тысяч, более 13 тысяч человек скончались, 588 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.