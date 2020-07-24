Уровень летальности от коронавируса в России составил 1,62%

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Летальность от коронавируса в России составила 1,62 процента — это один из самых низких показателей в мире, заявил министр здравоохранения Летальность от коронавируса в России составила 1,62 процента — это один из самых низких показателей в мире, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с коллегами из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Но нам дорога каждая жизнь, поэтому специалисты-медики работают в круглосуточном режиме", — добавил он.

Министр отметил, что почти полтора миллиона медицинских работников прошли обучение по оказанию помощи больным COVID-19.

При этом, подчеркнул он, за время пандемии не было ни одного случая отказа в медпомощи больным коронавирусом из-за дефицита коек либо мест в реанимации.

За короткий промежуток времени в России разработали вакцины, которые сейчас находятся на разных стадиях клинических испытаний, продолжил Мурашко.

"Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации, в первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия", — заключил он, добавив, что сейчас Минздрав работает над восьмой версией методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

По последним данным ВОЗ , в мире насчитывается более 15 миллионов заразившихся коронавирусом, 619 тысяч из них умерли. В России число инфицированных превысило 800 тысяч, более 13 тысяч человек скончались, 588 тысяч вылечились.