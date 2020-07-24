Посол Индонезии заявил об интересе российских компаний к переносу столицы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские компании выразили интерес к участию в планах по переносу столицы Индонезии в провинцию Восточный Калимантан, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
Власти Индонезии в августе прошлого года объявили о планах перенести столицу страны из Джакарты в Восточный Калимантан. Отмечалось, что первые здания нового города – президентский дворец и комплекс зданий парламента – должны быть построены к 2024 году. Перенаселенность в Джакарте и городах-спутниках вызывает проблемы в сфере здравоохранения и экологии, многочасовые автомобильные пробки, в связи с чем было принято решение о строительстве новой столицы.
"Существует также заинтересованность с российской стороны в участии в создании новой столицы в Калимантане, например, в тех сферах, где Россия достаточно продвинута – IT и энергетике", - сообщил Суприяди, отметив опыт россиян в строительстве так называемых "умных городов".
На прошлой неделе посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева сообщила РИА Новости, что российским компаниям открываются хорошие возможности для сотрудничества с Индонезией в связи с ее планами по переносу столицы. Посол также отметила ряд инвестиционных проектов, которые уже реализуются в Индонезии с участием России, включая строительство НПЗ в провинции Восточная Ява по линии ПАО "НК "Роснефть".