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Посол Индонезии заявил об интересе российских компаний к переносу столицы
Российские компании выразили интерес к участию в планах по переносу столицы Индонезии в провинцию Восточный Калимантан, сообщил РИА Новости посол страны в РФ... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:26
людмила воробьева
россия
вахид суприяди (посол индонезии в москве)
роснефть
индонезия
в мире
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людмила воробьева, россия, вахид суприяди (посол индонезии в москве), роснефть, индонезия, в мире

Посол Индонезии заявил об интересе российских компаний к переносу столицы

10:26 24.07.2020
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© Фото предоставлено посольством Республики Индонезии в МосквеЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
© Фото предоставлено посольством Республики Индонезии в Москве
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские компании выразили интерес к участию в планах по переносу столицы Индонезии в провинцию Восточный Калимантан, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
Власти Индонезии в августе прошлого года объявили о планах перенести столицу страны из Джакарты в Восточный Калимантан. Отмечалось, что первые здания нового города – президентский дворец и комплекс зданий парламента – должны быть построены к 2024 году. Перенаселенность в Джакарте и городах-спутниках вызывает проблемы в сфере здравоохранения и экологии, многочасовые автомобильные пробки, в связи с чем было принято решение о строительстве новой столицы.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
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"Существует также заинтересованность с российской стороны в участии в создании новой столицы в Калимантане, например, в тех сферах, где Россия достаточно продвинута – IT и энергетике", - сообщил Суприяди, отметив опыт россиян в строительстве так называемых "умных городов".
На прошлой неделе посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева сообщила РИА Новости, что российским компаниям открываются хорошие возможности для сотрудничества с Индонезией в связи с ее планами по переносу столицы. Посол также отметила ряд инвестиционных проектов, которые уже реализуются в Индонезии с участием России, включая строительство НПЗ в провинции Восточная Ява по линии ПАО "НК "Роснефть".
Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева
17 июля, 11:00
Людмила Воробьева: индонезийцы с большим интересом относятся к России
2520003
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Людмила ВоробьеваРоссияВахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)РоснефтьИндонезияВ мире
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