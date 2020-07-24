Посол Индонезии заявил об интересе российских компаний к переносу столицы

Власти Индонезии в августе прошлого года объявили о планах перенести столицу страны из Джакарты в Восточный Калимантан. Отмечалось, что первые здания нового города – президентский дворец и комплекс зданий парламента – должны быть построены к 2024 году. Перенаселенность в Джакарте и городах-спутниках вызывает проблемы в сфере здравоохранения и экологии, многочасовые автомобильные пробки, в связи с чем было принято решение о строительстве новой столицы.