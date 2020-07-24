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Защита Бабарико обратилась с жалобой к генпрокурору
Защита экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико подала жалобу на имя генерального прокурора республики на недавно полученный ответ... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:21
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
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в мире
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РИА Новости
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353
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Защита Бабарико обратилась с жалобой к генпрокурору

10:21 24.07.2020
240
© Sputnik / Сергей ПушкинВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Защита экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико подала жалобу на имя генерального прокурора республики на недавно полученный ответ начальника отдела прокуратуры относительно обжалования обвинения, сообщил РИА Новости в пятницу один из адвокатов политика Александр Пыльченко.
"Да, подали жалобу вчера утром (на имя генпрокурора – ред.). Не устроил ответ начальника отдела (прокуратуры – ред.), который ответил немотивированно", - сказал Пыльченко. По его словам, само обвинение тоже обжаловано.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
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ЦИК Белоруссии прокомментировал обращения относительно Бабарико и Цепкало
Он уточнил также, что ответ начальника отдела прокуратуры был направлен на жалобу защитников, поданную 7 июля. По словам Пыльченко, адвокаты ожидают получить ответ из Генпрокуратуры в ближайшее время.
Ранее адвокаты Бабарико подали еще ряд жалоб в различные инстанции, в том числе на его задержание, на заключение под стражу, на нерегистрацию кандидатом на высший государственный пост, однако они остались без удовлетворения.
Бабарико находится в СИЗО КГБ в рамках масштабного так называемого "дела Белгазпромбанка". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.
Уголовное "дело Белгазпромбанка" совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики на заседании 14 июля отказал ему в регистрации. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа.
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
16 июля, 16:00
Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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