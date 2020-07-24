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Индонезия надеется приобрести у России вакцину от COVID-19
Правительство Индонезии надеется приобрести вакцину против COVID-19 российского производства, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:18
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вахид суприяди (посол индонезии в москве)
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вахид суприяди (посол индонезии в москве), коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индонезия, общество

Индонезия надеется приобрести у России вакцину от COVID-19

10:18 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
© РИА Новости / Александр Натрускин
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Индонезии надеется приобрести вакцину против COVID-19 российского производства, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
"Я слышал из СМИ, что, возможно, к августу или сентябрю Россия достигнет успеха в создании вакцины. Конечно, нам очень нужна эта вакцина, потому что число (случаев COVID-19) все еще растет", - сказал посол.
Он ответил утвердительно на вопрос, хочет ли Индонезия приобрести вакцину российского производства.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность. В данный момент, как рассказал Мишустин, работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. Этим, в том числе, занимаются министерство образования и науки, министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ИндонезияОбщество
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