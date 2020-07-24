https://ria.ru/20200724/1574840408.html
Индонезия надеется приобрести у России вакцину от COVID-19
Правительство Индонезии надеется приобрести вакцину против COVID-19 российского производства, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:18
2020-07-24T10:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вахид суприяди (посол индонезии в москве)
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индонезия
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1
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149969/25/1499692535_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_ccca1ac45b8e63aac34244c600416f40.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вахид суприяди (посол индонезии в москве), коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индонезия, общество