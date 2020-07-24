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Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду
Китай потребовал закрыть американское генконсульство в китайском городе Чэнду в течение 72 часов в качестве ответной меры на решение американской стороны,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
китай, сша, чэнду, в мире

Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду

10:16 24.07.2020
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CC BY 4.0 / Wwklion / Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
CC BY 4.0 / Wwklion /
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Китай потребовал закрыть американское генконсульство в китайском городе Чэнду в течение 72 часов в качестве ответной меры на решение американской стороны, сообщил главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.
Ранее МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.
"Китай потребовал от США закрыть консульство в Чэнду. Насколько я знаю, в соответствии с (дипломатическим – ред.) принципом взаимности, китайская сторона также дала 72 часа на закрытие. Китайская сторона оповестила американскую в пятницу утром по пекинскому времени. Это означает, что консульство США в Чэнду будет закрыто утром в понедельник", - написал журналист в Twitter.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
Люди возле консульства Китая в Хьюстоне
23 июля, 11:36
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства в Хьюстоне
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