Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду

Ранее МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.
"Китай потребовал от США закрыть консульство в Чэнду. Насколько я знаю, в соответствии с (дипломатическим – ред.) принципом взаимности, китайская сторона также дала 72 часа на закрытие. Китайская сторона оповестила американскую в пятницу утром по пекинскому времени. Это означает, что консульство США в Чэнду будет закрыто утром в понедельник", - написал журналист в Twitter.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.