Турция ответила на угрозы санкций со стороны Франции

"Франция теряет свой нейтралитет и шанс внести вклад в стабильность с каждым своим заявлением и каждым неправильным шагом в контексте событий в Восточном Средиземноморье. Заявления президента Макрона не имеют значения для нашей страны. Угрожать Турции санкционным языком никто не вправе", - заявил Аксой, добавив, что эти угрозы "не принесут результата".