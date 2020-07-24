Турция ответила на угрозы санкций со стороны Франции

АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Анкара осуждает Париж за угрозы ввести санкции против нее, заявление об этом президента Франции Эммануэля Макрона не имеют значения для Турции, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Ранее Макрон призвал вводить санкции против тех стран, которые нарушают морское пространство Евросоюза в Восточном Средиземноморье, выразив полную солидарность с Кипром и Грецией и обвинив Турцию в нарушении их суверенитета. Он также призвал вводить санкции против держав, вовлеченных в конфликт в Ливии, поскольку такие меры, по его мнению, помогут добиться урегулирования ситуации.
"Франция теряет свой нейтралитет и шанс внести вклад в стабильность с каждым своим заявлением и каждым неправильным шагом в контексте событий в Восточном Средиземноморье. Заявления президента Макрона не имеют значения для нашей страны. Угрожать Турции санкционным языком никто не вправе", - заявил Аксой, добавив, что эти угрозы "не принесут результата".
По его словам, Франция не смогла получить никакой пользы от такой политики и не сможет получить ее в будущем. Аксой также призвал Париж "прекратить поддерживать "путчистов в Ливии, террористов в Сирии и тех, кто действует по принципу "я единственный хозяин этого места" в Восточном Средиземноморье".
Ранее ВС Греции были приведены в боевую готовность по всей стране после того, как гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Турция назвала претензии Греции необоснованными.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.