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Турция ответила на угрозы санкций со стороны Франции
Анкара осуждает Париж за угрозы ввести санкции против нее, заявление об этом президента Франции Эммануэля Макрона не имеют значения для Турции, заявил... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:16
хами аксой
халифа хафтар
эммануэль макрон
евросоюз
ливия
сирия
париж
в мире
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хами аксой, халифа хафтар, эммануэль макрон, евросоюз, ливия, сирия, париж, в мире

Турция ответила на угрозы санкций со стороны Франции

10:16 24.07.2020
11214
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАнкара
Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Анкара осуждает Париж за угрозы ввести санкции против нее, заявление об этом президента Франции Эммануэля Макрона не имеют значения для Турции, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Ранее Макрон призвал вводить санкции против тех стран, которые нарушают морское пространство Евросоюза в Восточном Средиземноморье, выразив полную солидарность с Кипром и Грецией и обвинив Турцию в нарушении их суверенитета. Он также призвал вводить санкции против держав, вовлеченных в конфликт в Ливии, поскольку такие меры, по его мнению, помогут добиться урегулирования ситуации.
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"Франция теряет свой нейтралитет и шанс внести вклад в стабильность с каждым своим заявлением и каждым неправильным шагом в контексте событий в Восточном Средиземноморье. Заявления президента Макрона не имеют значения для нашей страны. Угрожать Турции санкционным языком никто не вправе", - заявил Аксой, добавив, что эти угрозы "не принесут результата".
По его словам, Франция не смогла получить никакой пользы от такой политики и не сможет получить ее в будущем. Аксой также призвал Париж "прекратить поддерживать "путчистов в Ливии, террористов в Сирии и тех, кто действует по принципу "я единственный хозяин этого места" в Восточном Средиземноморье".
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
24 июня, 18:32
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Ранее ВС Греции были приведены в боевую готовность по всей стране после того, как гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Турция назвала претензии Греции необоснованными.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Хами АксойХалифа ХафтарЭммануэль МакронЕвросоюзЛивияСирияПарижВ мире
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