"Уральские авиалинии" опровергли данные о вспышке COVID в авиатехцентре

"Авиакомпания не подтверждает информацию о вспышке COVID-19 в авиационно-техническом центре в Екатеринбурге. В АТЦ работает более 600 сотрудников, и за период с начала пандемии было выявлено всего несколько заболевших", - говорится в сообщении.