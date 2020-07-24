"Уральские авиалинии" опровергли данные о вспышке COVID в авиатехцентре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Информация о вспышке коронавируса в авиационно-техническом центре "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге не соответствует действительности, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания не подтверждает информацию о вспышке COVID-19 в авиационно-техническом центре в Екатеринбурге. В АТЦ работает более 600 сотрудников, и за период с начала пандемии было выявлено всего несколько заболевших", - говорится в сообщении.
В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что компания строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения вируса: на всех объектах введен масочный режим, организована бесконтактная термометрия и обработка рук.
Отмечается, что все сотрудники "Уральских авиалиний" регулярно проходят тестирование на коронавирус методом ПЦР. Также в помещениях проводится ежедневная дезинфекция поверхностей, размещены памятки по профилактике распространения COVID-19.
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