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"Уральские авиалинии" опровергли данные о вспышке COVID в авиатехцентре
Информация о вспышке коронавируса в авиационно-техническом центре "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге не соответствует действительности, сообщает в пятницу... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:15
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уральские авиалинии, екатеринбург, происшествия

"Уральские авиалинии" опровергли данные о вспышке COVID в авиатехцентре

10:15 24.07.2020
160
© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Информация о вспышке коронавируса в авиационно-техническом центре "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге не соответствует действительности, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания не подтверждает информацию о вспышке COVID-19 в авиационно-техническом центре в Екатеринбурге. В АТЦ работает более 600 сотрудников, и за период с начала пандемии было выявлено всего несколько заболевших", - говорится в сообщении.
В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что компания строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения вируса: на всех объектах введен масочный режим, организована бесконтактная термометрия и обработка рук.
Отмечается, что все сотрудники "Уральских авиалиний" регулярно проходят тестирование на коронавирус методом ПЦР. Также в помещениях проводится ежедневная дезинфекция поверхностей, размещены памятки по профилактике распространения COVID-19.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Уральские авиалинииЕкатеринбургПроисшествия
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