В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек

"Несмотря на то, что акция протеста была со стороны большинства демонстрантов легитимной и они добровольно разошлись, были те, кто отказался расходиться после того, как полиция несколько раз объявила об окончании акции протеста и попросила покинуть место", - сообщает пресс-служба.