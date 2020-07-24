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В Крыму выявили 18 новых случаев COVID-19
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 18 человек, двое из них приехали из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили 18 новых случаев COVID-19

10:11 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 18 человек, двое из них приехали из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

За истекшие сутки обследовано 2159 человек.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 1056 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 794 человека, в том числе двое за последние сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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