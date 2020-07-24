В Крыму выявили 18 новых случаев COVID-19

"Зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".