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В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36,6 тысячи
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 451 и достигло 36 613, еще четыре человека скончались,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:11
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 36,6 тысячи

10:11 24.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 451 и достигло 36 613, еще четыре человека скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 36 162 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 688 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 36 613 случаев коронавируса. Вылечились 25 734 пациента. Скончались 692 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9969 пациентов, проведены 153 814 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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