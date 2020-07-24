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Джакарта изучает предложение "Росатома" о первой в Индонезии АЭС
Индонезийские чиновники изучают предложение госкорпорации "Росатом" о строительстве первой атомной электростанции в Индонезии, сообщил РИА Новости посол страны... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:09
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вахид суприяди (посол индонезии в москве)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
джакарта
индонезия
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коронавирус covid-19, вахид суприяди (посол индонезии в москве), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", джакарта, индонезия, в мире

Джакарта изучает предложение "Росатома" о первой в Индонезии АЭС

10:09 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
© РИА Новости / Александр Натрускин
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Индонезийские чиновники изучают предложение госкорпорации "Росатом" о строительстве первой атомной электростанции в Индонезии, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
"Росатом" уже подготовил детальное предложение о создании первой атомной электростанции в Индонезии. И мы уже отправили его ... потому что этим будут заниматься различные министерства в Индонезии ", - сказал посол.
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По словам посла, в качестве потенциальной площадки для АЭС была предложена индонезийская провинция Западный Калимантан на острове Борнео (Калимантан).
"Есть по крайней мере одна провинция - Западный Калимантан - которая готова разместить первую электростанцию. Губернатор уже отметил, что они готовы к первой АЭС в Индонезии", - отметил Суприяди.
На данном этапе переговоры между "Росатомом" и официальными лицами в Джакарте продолжаются, несмотря на сбои, вызванные пандемией коронавируса, добавил посол.
"Есть некоторые трудности из-за коронавируса, поэтому любые личные встречи невозможны, пока не закончится пандемия. Но процесс продолжается", - сказал Суприяди.
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Коронавирус COVID-19Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ДжакартаИндонезияВ мире
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