Джакарта изучает предложение "Росатома" о первой в Индонезии АЭС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Индонезийские чиновники изучают предложение госкорпорации "Росатом" о строительстве первой атомной электростанции в Индонезии, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
"Росатом" уже подготовил детальное предложение о создании первой атомной электростанции в Индонезии. И мы уже отправили его ... потому что этим будут заниматься различные министерства в Индонезии ", - сказал посол.
По словам посла, в качестве потенциальной площадки для АЭС была предложена индонезийская провинция Западный Калимантан на острове Борнео (Калимантан).
"Есть по крайней мере одна провинция - Западный Калимантан - которая готова разместить первую электростанцию. Губернатор уже отметил, что они готовы к первой АЭС в Индонезии", - отметил Суприяди.
На данном этапе переговоры между "Росатомом" и официальными лицами в Джакарте продолжаются, несмотря на сбои, вызванные пандемией коронавируса, добавил посол.
"Есть некоторые трудности из-за коронавируса, поэтому любые личные встречи невозможны, пока не закончится пандемия. Но процесс продолжается", - сказал Суприяди.