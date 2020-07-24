В Тамбовской области выявили 39 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 39 пациентов в Тамбовской области , среди заболевших оказалась годовалая девочка, сообщила администрация региона.

"Из новых случаев: 14 мужчин, 24 женщины, 1 ребёнок (девочка 1 год). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 39 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5728, из них 2 тысячи без клинических проявлений.

Выздоровели 4798 пациентов, в том числе 2196 выписаны из стационара, 2602 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 33 человека.

На госпитализации в настоящий момент находятся 288 человек, из них диагноз "пневмония" у 225 человек. На карантине на дому наблюдаются 1723 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 609.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.