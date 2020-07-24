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В Тамбовской области выявили 39 новых случаев коронавируса
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 39 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказалась годовалая девочка, сообщила администрация... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:08
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили 39 новых случаев коронавируса

10:08 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 39 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказалась годовалая девочка, сообщила администрация региона.
"Из новых случаев: 14 мужчин, 24 женщины, 1 ребёнок (девочка 1 год). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 39 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5728, из них 2 тысячи без клинических проявлений.
Выздоровели 4798 пациентов, в том числе 2196 выписаны из стационара, 2602 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 33 человека.
На госпитализации в настоящий момент находятся 288 человек, из них диагноз "пневмония" у 225 человек. На карантине на дому наблюдаются 1723 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 609.
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Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская областьОбщество
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