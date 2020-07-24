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В Тамбовской области выявили 39 новых случаев коронавируса
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 39 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказалась годовалая девочка, сообщила администрация... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:08
2020-07-24T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция
за сутки подтвердилась у 39 пациентов в Тамбовской области
, среди заболевших оказалась годовалая девочка, сообщила администрация региона.
"Из новых случаев: 14 мужчин, 24 женщины, 1 ребёнок (девочка 1 год). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 39 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5728, из них 2 тысячи без клинических проявлений.
Выздоровели 4798 пациентов, в том числе 2196 выписаны из стационара, 2602 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 33 человека.
На госпитализации в настоящий момент находятся 288 человек, из них диагноз "пневмония" у 225 человек. На карантине на дому наблюдаются 1723 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 609.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.