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В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:07
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие

10:07 24.07.2020
171
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОполченец ДНР
Ополченец ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ополченец ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 17 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики вёлся огонь из гранатометов.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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