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Посол России заявил о планах Индонезии приобрести вертолеты Ми-17
Министерство обороны Индонезии в настоящий момент рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов Ми-17, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:06
россия
вахид суприяди (посол индонезии в москве)
прабово субианто
ми-17
индонезия
безопасность
в мире
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россия, вахид суприяди (посол индонезии в москве), прабово субианто, ми-17, индонезия, безопасность, в мире

Посол России заявил о планах Индонезии приобрести вертолеты Ми-17

10:06 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Mи-17В-5 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016"
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство обороны Индонезии в настоящий момент рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов Ми-17, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.
"Вооруженные силы Индонезии также используют 12 российских вертолетов Ми-17В5 и пять вертолетов Ми-35. Предложение о дальнейшей покупке вертолетов Ми-17В5 в настоящий момент находится на рассмотрении в индонезийском министерстве обороны", - заявил посол.
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По его словам, Джакарта и Москва также работают над выполнением сделки 2019 года по поставке боевых машин российского производства в Индонезию.
"В 2019 году был заключен контракт на (поставку – ред.) 43 (боевых машин пехоты – ред.) БМП-3Ф и (плавающих бронетранспортеров – ред.) БТ-3Ф. Стоимость контракта составляет 175 миллионов долларов. В настоящее время идет процесс выполнения контракта", - отметил посол.
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто присутствовал в качестве почетного гостя на торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках визита министр также встретился с замминистра обороны России Александром Фоминым. Они обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и ВТС.
По словам посла, на встрече была также затронута тема возможности для индонезийских военнослужащих пройти подготовку в России.
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РоссияВахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)Прабово СубиантоМи-17ИндонезияБезопасностьВ мире
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