Посол России заявил о планах Индонезии приобрести вертолеты Ми-17

"Вооруженные силы Индонезии также используют 12 российских вертолетов Ми-17В5 и пять вертолетов Ми-35. Предложение о дальнейшей покупке вертолетов Ми-17В5 в настоящий момент находится на рассмотрении в индонезийском министерстве обороны", - заявил посол.

По его словам, Джакарта и Москва также работают над выполнением сделки 2019 года по поставке боевых машин российского производства в Индонезию.

"В 2019 году был заключен контракт на (поставку – ред.) 43 (боевых машин пехоты – ред.) БМП-3Ф и (плавающих бронетранспортеров – ред.) БТ-3Ф. Стоимость контракта составляет 175 миллионов долларов. В настоящее время идет процесс выполнения контракта", - отметил посол.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто присутствовал в качестве почетного гостя на торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках визита министр также встретился с замминистра обороны России Александром Фоминым. Они обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и ВТС.