Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574839178.html
Индонезия остается приверженной сделке по Су-35, заявил посол
Джакарта сохраняет приверженность контракту от 2018 года на поставку истребителей Су-35, несмотря на угрозу санкций США, заявил РИА Новости посол Индонезии в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:05
вахид суприяди (посол индонезии в москве)
дональд трамп
су-35
европа
сша
джакарта
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150044/98/1500449816_0:6:1200:681_1400x0_80_0_0_3c6ae72bfa68b241c918bc241ee50825.jpg
https://ria.ru/20200527/1572038906.html
европа
сша
джакарта
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150044/98/1500449816_0:6:1200:681_1400x0_80_0_0_3c6ae72bfa68b241c918bc241ee50825.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150044/98/1500449816_113:0:1181:801_1400x0_80_0_0_f90aa8a51a26a15f3db5c3b9f62a4ec8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150044/98/1500449816_246:0:1047:801_1400x0_80_0_0_edd8d4e55d51b880ebc147f2d92af953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вахид суприяди (посол индонезии в москве), дональд трамп, су-35, европа, сша, джакарта, в мире

Индонезия остается приверженной сделке по Су-35, заявил посол

10:05 24.07.2020
261
© Фото предоставлено посольством Республики Индонезии в МосквеЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
© Фото предоставлено посольством Республики Индонезии в Москве
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Джакарта сохраняет приверженность контракту от 2018 года на поставку истребителей Су-35, несмотря на угрозу санкций США, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от данной сделки. Сумма заключенного в 2018 году контракта – больше миллиарда долларов, он предусматривает поставку 11 истребителей.
По словам посла, сделка все еще остается в силе. "Она все еще продолжается", - ответил Суприяди на вопрос о статусе сделки.
Посол также отметил, что, будучи независимой страной, Индонезия имеет право приобретать военную технику у кого захочет.
"Мы понимаем, что есть определенная обеспокоенность у определенной страны, но мы независимая страна. У нас есть военная техника, закупленная во многих странах. Мы можем получить ее из США, из Европы, но также и из России. Именно нам решать", - отметил посол.
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
27 мая, 09:13
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
3810000
Обсудить 0
Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)Дональд ТрампСу-35ЕвропаСШАДжакартаВ мире
Рекомендуем
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
Посол России заявил о планах Индонезии приобрести вертолеты Ми-17
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Джакарта изучает предложение "Росатома" о первой в Индонезии АЭС
Ополченец ДНР
В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие
Анкара
Турция ответила на угрозы санкций со стороны Франции
Невский проспект в Санкт-Петербурге
Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Мужчина, захвативший заложника в Полтаве
Преступника, удерживавшего заложника в Полтаве, ищет авиация и кинологи
Врач скорой помощи
В Тамбовской области выявили 39 новых случаев коронавируса
Воронеж
В Воронежской области выявили 118 новых случаев коронавируса
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей!
"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Посол Индонезии заявил об интересе российских компаний к переносу столицы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
В Москве МФЦ начали предоставлять две новые услуги
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду
Затонувший паром Севол
В США задержали сына владельца затонувшего парома по запросу Южной Кореи
Президент Украины Владимир Зеленский
Американский переговорщик оценил действия Зеленского при ЧП в Луцке
Заседание Совета Федерации РФ
Два сенатора отсутствуют на заседании Совфеда из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния