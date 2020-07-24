https://ria.ru/20200724/1574838960.html
Курс евро поднялся выше 83 рублей
Рубль в начале дня незначительно снижается к доллару и более ощутимо падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта закрепляется выше 1,16... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:43
2020-07-24T10:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, экономика