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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200724/1574838960.html
Курс евро поднялся выше 83 рублей
Рубль в начале дня незначительно снижается к доллару и более ощутимо падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта закрепляется выше 1,16... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, динамика курсов валют, экономика

Курс евро поднялся выше 83 рублей

10:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Электронное табло с символикой евро и доллара. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рубль в начале дня незначительно снижается к доллару и более ощутимо падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта закрепляется выше 1,16 доллара.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 5 копеек, до 71,52 рубля, курс евро - на 20 копеек, до 83,07 рубля, обновляя максимумы с 22 апреля, следует из данных Московской биржи.
Российские рубли
17 января 2017, 17:11
Как формируется курс рубля
Стоимость нефти утром снижается на 0,5%, до 43,11 доллара за баррель по марке Brent.
160127
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЭкономика
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