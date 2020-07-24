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В Воронежской области выявили 118 новых случаев коронавируса
Количество новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области впервые за четыре дня превысило 100, общее число выздоровевших... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:02
2020-07-24T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости.
Количество новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Воронежской области
впервые за четыре дня превысило 100, общее число выздоровевших перевалило за 10 тысяч, сообщило правительство региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрировалось менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки в области было 89 новых случаев COVID-19. По данным на четверг, всего в регионе было 10 436 случаев COVID. Выздоровели 9 943 пациента, умерли 88.
"Воронежская область, 09:33 (мск), пятница, 24 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 554. Выздоровели: 10 036. Умерли: 88", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 118 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 93 человека.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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