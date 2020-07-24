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Преступника, удерживавшего заложника в Полтаве, ищет авиация и кинологи
Украинские правоохранители продолжают спецоперацию по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:31
захват заложника в полтаве
полтава
в мире
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захват заложника в полтаве, полтава, в мире

Преступника, удерживавшего заложника в Полтаве, ищет авиация и кинологи

09:58 24.07.2020 (обновлено: 10:31 24.07.2020)
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© МВД Украины / Перейти в фотобанкМужчина, захвативший заложника в Полтаве
Мужчина, захвативший заложника в Полтаве
© МВД Украины
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Мужчина, захвативший заложника в Полтаве. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители продолжают спецоперацию по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, привлечена авиация и кинологи, сообщила в пятницу главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
Опубликовано видео с места захвата заложника в Полтаве
23 июля, 12:20
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, Службы безопасности и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", - цитирует Ларину издание "Украинская правда".
По ее словам, злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
23 июля, 13:01
Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".
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Захват заложника в ПолтавеПолтаваВ мире
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