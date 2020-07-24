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В Филатовской больнице в Москве лечатся 415 пациентов с коронавирусом
Почти 960 пациентов, в том числе 415 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Филатовской больнице в Москве лечатся 415 пациентов с коронавирусом

09:58 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти 960 пациентов, в том числе 415 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 957. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 926. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 415. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 6. В ОРИТ: 139. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 104 пациента, поступили 132 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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