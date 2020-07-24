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В Москве МФЦ начали предоставлять две новые услуги
Две новые услуги Пенсионного фонда, ранее запущенные в 11 центрах госуслуг, теперь доступны во всех офисах "Мои Документы", сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:54
анастасия ракова
пенсионный фонд рф
москва
общество
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РИА Новости
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анастасия ракова , пенсионный фонд рф, москва, общество

В Москве МФЦ начали предоставлять две новые услуги

09:54 24.07.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Две новые услуги Пенсионного фонда, ранее запущенные в 11 центрах госуслуг, теперь доступны во всех офисах "Мои Документы", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"15 июля запустился пилотный проект – 11 центров "Мои Документы" начали предоставлять две услуги Пенсионного фонда России. Теперь получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста горожане могут во всех московских офисах "Мои Документы", - рассказала Ракова.
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По её словам, справка об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста может понадобиться заявителю для предоставления в налоговую службу, в центр занятости населения или по месту работы. После подачи заявления житель получит документ, в котором будет указано, относится он к категории предпенсионеров или нет. К сведениям о трудовой деятельности, содержащимся в индивидуальном лицевом счете, относятся: информация о работнике, место работы, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, вид мероприятия - прием, перевод, увольнение, должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, вид поручаемой работы, основание кадрового мероприятия - дата, номер и вид документа, причины прекращения трудового договора.
"Обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации, а результат заявитель получит сразу в день обращения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. А если заявление подает законный представитель, то он должен подтвердить свои полномочия. Государственная пошлина не предусмотрена", - отметила заммэра.
Она уточнила, что услуги также доступны в электронном виде через личный кабинет на портале ПФР или gosuslugi.ru.
Районные центры "Мои Документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы ЦАО, ЮАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
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