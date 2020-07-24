https://ria.ru/20200724/1574838609.html
В Японии арестовали двух врачей по подозрению в проведении эвтаназии
Два врача арестованы в Японии, их подозревают в том, что они провели эвтаназию пациентке, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:54
2020-07-24T09:54
япония
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япония, в мире
ТОКИО, 24 июл - РИА Новости.
Два врача арестованы в Японии
, их подозревают в том, что они провели эвтаназию пациентке, сообщает телеканал NHK
.
Уточняется, что полиция арестовала двух врачей по подозрению в том, что они помогли уйти из жизни женщине с ALS – боковым амиотрофическим склерозом, сопровождающимся постепенным параличом и атрофией мышц. Женщина, предположительно, нашла врачей через соцсети и попросила помочь ей уйти из жизни. Видеокамеры зафиксировали их приход к ней в квартиру, где впоследствии она была найдена. В больнице была зафиксирована смерть, а также вскрытие обнаружило препараты, которые она обычно не принимала.
Дополняется, что заболевание у женщины обнаружилось случайно 10 лет назад, когда она переходила улицу и подвернула ногу. Заболевание прогрессировало, и к моменту смерти она была практически полностью парализована - могла только движением глаз указывать на буквы и так общаться с внешним миром.
В Японии де-факто допускается пассивная эвтаназия, когда пациент или его родственники соглашаются не прибегать к интенсивной терапии для поддержания жизни, если выздоровление признано невозможным. Активный вид эвтаназии причисляется к покушению на убийство или содействию в самоубийстве. В Японии известно уже восемь случаев, подобных этому. По двум из них были выдвинуты обвинения в суде и вынесен обвинительный приговор.