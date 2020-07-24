В Японии арестовали двух врачей по подозрению в проведении эвтаназии

ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. Два врача арестованы в Два врача арестованы в Японии , их подозревают в том, что они провели эвтаназию пациентке, сообщает телеканал NHK

Уточняется, что полиция арестовала двух врачей по подозрению в том, что они помогли уйти из жизни женщине с ALS – боковым амиотрофическим склерозом, сопровождающимся постепенным параличом и атрофией мышц. Женщина, предположительно, нашла врачей через соцсети и попросила помочь ей уйти из жизни. Видеокамеры зафиксировали их приход к ней в квартиру, где впоследствии она была найдена. В больнице была зафиксирована смерть, а также вскрытие обнаружило препараты, которые она обычно не принимала.

Дополняется, что заболевание у женщины обнаружилось случайно 10 лет назад, когда она переходила улицу и подвернула ногу. Заболевание прогрессировало, и к моменту смерти она была практически полностью парализована - могла только движением глаз указывать на буквы и так общаться с внешним миром.