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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Челябинский губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса в регионе до 9 августа, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:51
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353
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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

09:51 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса в регионе до 9 августа, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
В Челябинской области сейчас действует режим повышенной готовности до 26 июля.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019", - говорится в сообщении.
В Челябинской области действует масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах, уточняется в сообщении.
На Южном Урале продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, поясняется в сообщении.
По данным минздрава региона, на утро 24 июля в регионе подтверждены 10 891 случай заболевания COVID-19 (плюс 134 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 123 человека, всего 7083 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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