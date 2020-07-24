В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Челябинский губернатор Челябинский губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса в регионе до 9 августа, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Челябинской области сейчас действует режим повышенной готовности до 26 июля.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019", - говорится в сообщении.

В Челябинской области действует масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах, уточняется в сообщении.

На Южном Урале продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, поясняется в сообщении.

По данным минздрава региона, на утро 24 июля в регионе подтверждены 10 891 случай заболевания COVID-19 (плюс 134 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 123 человека, всего 7083 пациента выздоровели и выписаны из больниц.