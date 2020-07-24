Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574838387.html
Источник сообщил о деле против замглавы департамента промышленности Югры
Заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела о взятке, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:49
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
https://ria.ru/20200722/1574724869.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_569:0:2617:2048_1400x0_80_0_0_77924c62ffa835bd8f97adf411cc55d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, происшествия

Источник сообщил о деле против замглавы департамента промышленности Югры

09:49 24.07.2020
49
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела о взятке, сообщил РИА Новости в пятницу источник в местных правоохранительных органах.
"Проводятся следственно-оперативные мероприятия в отношении заместителя директора департамента промышленности округа. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки", - сказал собеседник агентства.
Фамилия чиновника, оказавшегося в поле зрения правоохранителей, не уточняется. Согласно данным на сайте департамента промышленности региона, у руководителя ведомства три заместителя. Комментарием силовых структур, а также правительства Югры РИА Новости пока не располагает.
И.о. заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков
22 июля, 15:41
СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии
000000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Петербурге школьник выстрелил в глаз подростку из игрушечного пистолета
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале спустя 24 года нашли подозреваемого в убийстве трех человек
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске
Сотрудник полиции
Жительница ЯНАО отдала 1,7 миллиона рублей мошенникам
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Ханты-Мансийск
В Югре креативную деятельность и ее поддержку пропишут в законе
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Ключ в замочной скважине
Сургутский район направил 1,3 млрд рублей на расселение аварийных домов
Массовая драка в Москве
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
Сотрудник полиции
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Заседание Совета Федерации РФ
Два сенатора отсутствуют на заседании Совфеда из-за COVID-19
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
Посол России заявил о планах Индонезии приобрести вертолеты Ми-17
Лесные пожары на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
В Бурятии почти неделю не могут дотушить пожар в национальном парке
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния