Источник сообщил о деле против замглавы департамента промышленности Югры

"Проводятся следственно-оперативные мероприятия в отношении заместителя директора департамента промышленности округа. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки", - сказал собеседник агентства.

Фамилия чиновника, оказавшегося в поле зрения правоохранителей, не уточняется. Согласно данным на сайте департамента промышленности региона, у руководителя ведомства три заместителя. Комментарием силовых структур, а также правительства Югры РИА Новости пока не располагает.