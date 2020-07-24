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В Татарстане закрыли магазин из-за посетителей без масок и перчаток
Судебные приставы по решению суда приостановили на 15 суток работу продуктового магазина в Агрызе, куда свободно допускали людей без масок и перчаток, сообщили... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)

В Татарстане закрыли магазин из-за посетителей без масок и перчаток

09:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка надевает маску
Девушка надевает маску
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка надевает маску. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Судебные приставы по решению суда приостановили на 15 суток работу продуктового магазина в Агрызе, куда свободно допускали людей без масок и перчаток, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
"В Агрызе судебные приставы по решению суда приостановили деятельность продуктового магазина "Любимый" на 15 суток. В магазин свободно допускались посетители без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения".
Судебные приставы Агрызского районного отделения судебных приставов опломбировали и опечатали входную дверь помещения.
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Из-за мер по коронавирусу в Татарстане в торговых объектах и общественном транспорте необходимо носить маски (респираторы, повязки) и перчатки.
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