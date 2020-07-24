В Татарстане закрыли магазин из-за посетителей без масок и перчаток

КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Судебные приставы по решению суда приостановили на 15 суток работу продуктового магазина в Агрызе, куда свободно допускали людей без масок и перчаток, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Судебные приставы по решению суда приостановили на 15 суток работу продуктового магазина в Агрызе, куда свободно допускали людей без масок и перчаток, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану

"В Агрызе судебные приставы по решению суда приостановили деятельность продуктового магазина "Любимый" на 15 суток. В магазин свободно допускались посетители без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения".

Судебные приставы Агрызского районного отделения судебных приставов опломбировали и опечатали входную дверь помещения.

Из-за мер по коронавирусу в Татарстане в торговых объектах и общественном транспорте необходимо носить маски (респираторы, повязки) и перчатки.