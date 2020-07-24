Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске

Он отметил, что у оперативников есть информация об организаторах акций. Но будут ли в отношении них возбуждены уголовные дела, он не сообщил.

Он отметил, что в выходные его не будет в городе. Он планирует отправиться в районы края, знакомиться с регионом. "Я ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня два дня, когда я могу поехать по краю. Маршрут согласовывается", - добавил Дегтярев.