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Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске
Провокации возможны на несанкционированных митингах, которые проходят в Хабаровске, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:14
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михаил дегтярев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске

09:38 24.07.2020 (обновлено: 11:14 24.07.2020)
28240
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Провокации возможны на несанкционированных митингах, которые проходят в Хабаровске, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что после задержания экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят несанкционированные митинги. Фургала задержали 9 июля, с 11 июля начались митинги, они проходят ежедневно, в выходные дважды в день. Самые масштабные акции прошли 11 и 18 июля, они собрали 12 и 10 тысяч человек соответственно. Фургал, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, арестован и содержится в СИЗО Лефортово.
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"Есть оперативные данные, это правда. Мы собирались со всеми руководителями органов - полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. В целом, она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что у оперативников есть информация об организаторах акций. Но будут ли в отношении них возбуждены уголовные дела, он не сообщил.
"Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича, мне понятны. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А то, что происходит под окнами в последние дни, у меня есть данные кто и как это организует. Это хабаровчане, есть люди из других городов и несколько иностранных граждан. Вы думаете, у нас нет иностранных граждан? После закрытия границ кто-то остался в Москве, организовывал там беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровске, они сюда прилетели", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что в выходные его не будет в городе. Он планирует отправиться в районы края, знакомиться с регионом. "Я ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня два дня, когда я могу поехать по краю. Маршрут согласовывается", - добавил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровскПроисшествия
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