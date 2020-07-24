АСВ назвало дату выплат вкладчикам "Народного банка" и "Невастройинвеста"

"Выплаты начнутся агентством не позднее 7 августа 2020 года", - указывается в сообщениях.

Банк России с 24 июля отозвал лицензии у "Народного банка" и банка "Невастройинвест". По величине активов, согласно данным ЦБ, банки на 1 июля занимали в банковской системе РФ 297-е и 349-е место соответственно.