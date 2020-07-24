Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574837945.html
АСВ назвало дату выплат вкладчикам "Народного банка" и "Невастройинвеста"
Выплаты вкладчикам московского "Народного банка" и петербургского банка "Невастройинвест", у которых ЦБ РФ отозвал лицензии, начнутся не позднее 7 августа,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T10:27
отзыв лицензии у ряда российских банков
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803101_0:213:2886:1836_1400x0_80_0_0_8de7c613a0ae3e8903b1ec1c407656d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803101_0:213:2886:1836_1400x0_80_0_0_8de7c613a0ae3e8903b1ec1c407656d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803101_78:0:2809:2048_1400x0_80_0_0_d1e2f99125451143f1a6f6003b00a570.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803101_419:0:2467:2048_1400x0_80_0_0_08638f5c60f0bca71cae083588986720.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отзыв лицензии у ряда российских банков, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика

АСВ назвало дату выплат вкладчикам "Народного банка" и "Невастройинвеста"

09:34 24.07.2020 (обновлено: 10:27 24.07.2020)
1033
© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Женщина получает наличные деньги в банкомате . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского "Народного банка" и петербургского банка "Невастройинвест", у которых ЦБ РФ отозвал лицензии, начнутся не позднее 7 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся агентством не позднее 7 августа 2020 года", - указывается в сообщениях.
Банк России с 24 июля отозвал лицензии у "Народного банка" и банка "Невастройинвест". По величине активов, согласно данным ЦБ, банки на 1 июля занимали в банковской системе РФ 297-е и 349-е место соответственно.
020000
Обсудить 0
Отзыв лицензии у ряда российских банковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ отозвал лицензию у "Народного банка"
Здание Центрального банка РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка "Невастройинвест"
Сотрудник полиции
В Петербурге школьник выстрелил в глаз подростку из игрушечного пистолета
Благовещенск
В Благовещенске построят самый большой пешеходный фонтанный комплекс
Президент Украины Владимир Зеленский
Американский переговорщик оценил действия Зеленского при ЧП в Луцке
Перехват Су-27 американского разведчика
Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
В Москве МФЦ начали предоставлять две новые услуги
Полицейский у консульства США в Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду
Девушка надевает маску
В Татарстане закрыли магазин из-за посетителей без масок и перчаток
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Виталий Милонов
В Госдуме предложили вернуть графу "национальность" в паспорт
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Иранский самолет после столкновения с предполагаемым американским истребителем
Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния