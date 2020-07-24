https://ria.ru/20200724/1574837945.html
АСВ назвало дату выплат вкладчикам "Народного банка" и "Невастройинвеста"
Выплаты вкладчикам московского "Народного банка" и петербургского банка "Невастройинвест", у которых ЦБ РФ отозвал лицензии, начнутся не позднее 7 августа,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:34
2020-07-24T10:27
отзыв лицензии у ряда российских банков
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803101_0:213:2886:1836_1400x0_80_0_0_8de7c613a0ae3e8903b1ec1c407656d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отзыв лицензии у ряда российских банков, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика