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Распространение нового коронавируса
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В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1104
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 19 и достигло 1104, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, тбилиси, грузия, в мире

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1104

09:29 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 19 и достигло 1104, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1104, выздоровели 912 человек, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
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В режиме карантина находятся 5936 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 268 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Представители властей связывают очередной резкий скачок числа инфицированных за последние дни с началом массового тестирования в селах Гардабанского муниципалитета, где зафиксирована небольшая эпидемическая вспышка. Ранее в Минздраве не исключили, что села могут закрыть на карантин, так как большинство местного населения работают на овощных и вещевых рынках в Тбилиси и создают угрозу массового распространения вируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТбилисиГрузияВ мире
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