Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне

"На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный… Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автотранспортом по Крымскому мосту", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".