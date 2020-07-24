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Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:39
туризм
туризм
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, общество

Крым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне

09:22 24.07.2020 (обновлено: 11:39 24.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
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"На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный… Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автотранспортом по Крымскому мосту", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, уровень загрузки отелей на Южном берегу достигает 95%.
"Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти", - подчеркнул Аксенов.
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Глава республики отметил, что также увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов.
"На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона", - подчеркнул Аксенов.
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