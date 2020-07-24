Москвичей пригласили протестировать чат-бота столичного метро

Отмечается, что все участники теста получат специальные тематические карты "Тройка", а 10 самых активных "тестировщиков" получат "Тройку" с балансом 3 тысячи рублей.

"Стать участником фокус-группы может любой желающий, для этого нужно с сегодняшнего дня подать заявку на адрес электронной почты chatbot@mosmetro.ru. В ответном письме вы получите подтверждение регистрации и инструкции по тестированию — пригласить планируем до 1000 человек",- говорится в сообщении.