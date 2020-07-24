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Москвичей пригласили протестировать чат-бота столичного метро
Москвичей приглашают протестировать чат-бота столичного метрополитена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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московское центральное кольцо (мцк), технологии, общество

Москвичей пригласили протестировать чат-бота столичного метро

09:17 24.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро
Вход на станцию метро
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москвичей приглашают протестировать чат-бота столичного метрополитена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Мы уже завершаем один из финальных этапов разработки самого функционального транспортного чат-бота Мосметро и приглашаем пассажиров протестировать его возможности. Участникам фокус-группы нужно задавать чат-боту как можно больше вопросов о работе метро, МЦК и МЦД, чтобы разработчики смогли протестировать сервис на широкой группе пользователей и дообучить чат-бот",- говорится в сообщении.
Отмечается, что все участники теста получат специальные тематические карты "Тройка", а 10 самых активных "тестировщиков" получат "Тройку" с балансом 3 тысячи рублей.
"Стать участником фокус-группы может любой желающий, для этого нужно с сегодняшнего дня подать заявку на адрес электронной почты chatbot@mosmetro.ru. В ответном письме вы получите подтверждение регистрации и инструкции по тестированию — пригласить планируем до 1000 человек",- говорится в сообщении.
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Московское центральное кольцо (МЦК)ТехнологииОбщество
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