В Москве 462 пациента излечились от коронавируса за сутки

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 462 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854", - сказала вице-мэр журналистам.