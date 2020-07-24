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Распространение нового коронавируса
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На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 62 823
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 972, до 62 823, умерли еще 20 человек, сообщила в пятницу система мониторинга... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 62 823

09:09 24.07.2020 (обновлено: 09:42 24.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 972, до 62 823, умерли еще 20 человек, сообщила в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 24 июля, в стране выявлены 62 823 случая COVID-19, скончался от инфекции 1 571 человек. Всего выздоровели 34 886 человек, в том числе 886 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (126), Киеве (118), Ровенской (96) и Ивано-Франковской областях (87).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу сообщил, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 65 детей и 43 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 465 детей и 8 196 медработников", - заявил Степанов на брифинге.
Он также сообщил, что за минувшие сутки антирекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом – 255 человек. Министр в очередной раз призвал носить медицинские маски, пользоваться антисептиком и придерживаться дистанции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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